Garbine Muguruza şi-a anunţat retragerea din activitate

Spaniola Garbiñe Muguruza, fost număr 1 WTA, şi-a anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, retragerea din activitatea sportivă, informează Marca.

Garbine Muguruza nu a mai jucat din februarie 2023

Muguruza are în palmares, între altele, titlul la Roland Garros (2016) şi la Wimbledon (2017), precum şi cel de la Turneul Campioanelor (2021).

Spaniola în vârstă de 30 de ani nu a mai jucat din februarie 2023, iar în ultimele sezoane a suferit mai multe accidentări.

„A sosit momentul retragerii mele. Am ajuns până aici”, a spus ea. „Povestea mea în acest sport a fost fantastică. Am împlinit multe vise pe care le aveam când eram copil. Povestea mea a fost fantastică”, a comepltat ea.

„Cuvântul ‘retragere’ sună foarte puternic, pentru că am totuşi 30 de ani”, a spus ea, „dar sunt 25 de ani de când am început să joc tenis, în care am reuşit atât de multe. Mă simt mândră că am reuşit, că am rezistat atunci când îţi stabileşti un obiectiv rezistând în momentele dificile, dar şi în cele bune, asta este fără îndoială ceea ce mă face să mă simt cea mai mândră”, a mai afirmat Muguruza.

Garbiñe Muguruza, care a suferit mai multe accidentări în ultimele sezoane, nu a mai jucat din februarie 2023: „Am luat decizia încetul cu încetul. Aceste luni au fost esenţiale. Am primit cu braţele deschise această pauză. În fiecare zi mă simţeam mai bine şi nu mi-a fost dor de disciplina şi dificultatea vieţii pe care o aveam înainte. A fost progresiv şi ceea ce îmi doresc cel mai mult este să mă uit la următorul meu capitol şi nu atât la cel din tenis pe care îl ştim deja”.

Iar în ceea ce priveşte cel mai bun moment al carierei sale, nu are nicio îndoială: „finala de la Wimbledon este un moment unic, mai sunt o mie de alte momente, dar să câştigi Wimbledon, locul unde începe istoria tenisului, este cel mai tare. Câştigarea acelui turneu este cel mai bun lucru pe care îl puteam obţine”.