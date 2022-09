George Pușcaș îl susține pe Edi Iordănescu: „Vrem să continuăm cu el. Aduce un plus jocul dânsului!” – Ce a spus atacantul român!

Naționala României a izbutit doar un egal pe terenul naționalei Finlandei (1-1). George Pușcaș, atacantul român, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, vârful a declarat că își dorește ca Edi Iordănescu să rămână în continuare selecționer. Iată ce a spus Pușcaș.

„Vrem să continuăm cu Edi. Aduce un plus jocul dânsului!”

„Din punctul nostru de vedere trebuie să ne uităm la joc, să avem speranţă mai multă. Deocamdată acest punct nu ştiu dacă schimbă lucrurile atât de mult. Noi am venit aici pentru toate cele 3 puncte, am plecat cu unul. Să aducem speranţă în joc, atitudine, să continuăm să creştem în joc. Am avut posesia. Ne-a ieşit de multe ori, dar noi trebuie să finalizăm, să dăm goluri, pentru a lua cele 3 puncte.

Nu cred că e vorba de ghinion. Trebuie să ne găsim mai mult, să creştem mai mult şi cu siguranţă vor veni şi golurile. Nu este o echipă nouă. Sunt aceiaşi jucători motivaţi. Trebuie să aducem cât mai multă prospeţime şi să demonstrăm că merităm să purtăm tricoul echipei naţionale.

Sunt ok. Mă gândesc să joc cât mai bine şi să ajut echipa. Cu siguranţă că vrem să continuăm cu Edi. Aduce un plus jocul dânsului. Doar aşa putem da continuitate la echipă. Mi-aş dori să ne calificăm, indiferent de grupă. E un obiectiv foarte important pentru noi”, a transmis George Pușcaș, potrivit AS.ro.