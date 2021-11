Gestul care a dus la marea împăcare dintre Gigi Becali și Victor Pițurcă: „N-am vorbit un an sau doi cu el”

Cei doi s-au aflat în conflict o bună perioadă de timp, din cauza dosarului „Valiza” din anul 2013!

Patronul FCSB-ului și Victor Pițurcă au fost certați și nu și-au mai vorbit aproximativ doi ani, însă fostul selecționer al României a explicat cum s-a ajuns ca relația sa cu Gigi Becali să fie din nou una bună. „Piți” a dezvăluit că afaceristul din Pipera i-a sărit imediat în ajutor în momentul în care a aflat că antrenorul în vârstă de 65 de ani este depistat pozitiv cu COVID-19.

„N-am vorbit un an-doi cu el. Când a aflat că am COVID, de la cine a aflat… cred că de la Cristi Borcea. Când a aflat mi-a trimis acasă medicamente, o asistentă. S-a încheiat povestea cu „valiza”, am avut și eu cu suspendare, un an cu doi… deci cam trei ani mi-am luat cu el atunci. Aveam convenție că ce am semnat eu acolo nu va apărea la DNA, dar pe parcurs a apărut, dar nu a fost de vină el, avocatul. În sfârșit, nu mai contează…

Eu am susținut un precontract care l-ar fi făcut el cu cineva care voia să îi vândă un teren și acei bani erau pentru teren. Eu am fost foarte supărat, cum să primesc eu pentru Gigi Becali un an cu doi de încercare. De supraveghere, adică dacă făceam ceva îi făceam. El a zis că eu am fost de vină, că nu trebuia să declar. Am zis că-l ajut”, a spus Victor Pițurcă, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.