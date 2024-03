Gheorghe Hagi e mulțumit că Farul a prins play-off-ul: „Ăsta era obiectivul nostru, nu a contat cum am jucat”

Campioana Farul s-a calificat cu emoții în play-off, după ce a remizat, 0-0, în deplasare, cu FC Botoșani, în etapa a 30-a a Superligii.

„Ăsta era obiectivul nostru, nu a contat cum am jucat”, a spus Gheorghe Hagi, după ce Farul a ajuns în play-off

Echipa manageriată de Gheorghe Hagi a marcat în minutul 47, dar golul lui Rivaldinho a fost anulat pentru că mingea a depășit suprafața de joc.

Mai mult, chiar, în minutul 76, Farul a rămas în 10 oameni, după ce Grigoryan a fost eliminat pentru două cartonașe galbene.

Dacă Botoșani ar fi marcat, Farul ar fi rămas cu 42p, la fel ca “U” Cluj-Napoca, dar echipa ardeleană ar fi urcat în play-off, deoarece este avantajată de rezultatele directe (1-1 în deplasare și 1-0 acasă)

„Trebuie să joci şi în maniera asta pentru a ajunge în play-off! Ăsta era obiectivul nostru, nu a contat cum am jucat. I-am felicitat pe jucători pentru că au muncit.

Am avut o perioadă cu părţi bune şi părţi mai puţin bune, dar e important că s-a terminat cu această intrare în play-off. De acum ne putem gândi la mai mult.

Am făcut tot ce e posibil astăzi. Am jucat împotriva unui adversar bun, eu așa îl consider. Mereu au fost meciuri frumoase aici. Mă bucur că am prins play-off, nu mai contează cum.

De luni vom vedea ce va urma, acum avem două zile libere. Strategia noastră în play-off este să câștigăm fiecare meci, să fim cei mai buni!”, a afirmat Gică Hagi la finalul partidei.