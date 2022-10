Gheorghe Hagi surprinde după a 11-a victorie a Farului: „Felicitări Craiovei, am fost dominați, am avut noroc!”

Farul și-a consolidat poziția de lider în Superligă, după victoria cu 2-1 de pe terenul celor de la FC U Craiova 1948.

„Felicitări Craiovei, am fost dominați, am avut noroc!”, a recunoscut Gheorghe Hagi după victoria Farului

În acest moment, echipa de la malul mării are un avans de 8p față de Rapid și 9p față de CFR Cluj, care se întâlnesc duminică, pe Stadionul Rapid-Giulești.

Echipa olteană a condus cu 1-0, forța de a reveni a jucătorilor de la Farul a fost singurul lucru bun remarcat de managerul Gheorghe Hagi după meci.

„Rezultatul e excelent pentru noi, puterea de a reveni de la 0-1 în fața unei astfel de echipe, care știe să joace fotbal, am arătat că știm să luptăm. Portarul a făcut un meci mare și mă bucur pentru el. În rest, am fost dominați, au avut multe ocazii, am avut noroc, șansă.

În momentul de față, văd doar meritul că am revenit, am luat trei puncte importante, în rest, felicitări Craiovei. Din păcate, noi nu am fost cei care eram înainte. Avem de unde să promovăm jucători tineri, mă bucur pentru ei. Borza a făcut un meci foarte bun.

Nu mă gândesc la niciun obiectiv, altul decât a intra în play-off. Dar nu așa cum am jucat în seara asta, Craiova merita mai mult. Vom reflecta, am vorbit cu băieții.

Proiectul nostru, în afară de a avea o echipă de seniori, e să promovăm jucători. A jucat un băiat de 2007”, a spus Gică Hagi, referindu-se la Alexandru Constantin Stoian, care va împlini 15 ani pe 15 decembrie.