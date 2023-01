Gheorghe Hagi surprinde după victoria Farului cu FCSB: „Mai toată România a sărbătorit”

Farul a învins FCSB cu 3-2 în Etapa a 23-a a Superligii, iar managerul echipei din Constanța, Gheorghe Hagi, spune că aproape toată țara s-a bucurat.

„Mai toată România a sărbătorit” victoria Farului, a spus Gheorghe Hagi după meciul cu FCSB

Gruparea de la malul mării a fost condusă de două ori și a marcat golurile prin care și-a adjudecat cele trei puncte în minutele 90+5 și 90+6.

Gheorghe Hagi nu și-a ascuns deloc bucuria. Mai mult, el susține că nu doar suporterii Farului s-au entuziasmat în urma acestui rezultat.

„Eu cred că o parte din România a sărbătorit această victorie a noastră. Parte din România e cu Gică Hagi, că Hagi e brand național. Din ce feedback am avut eu, toată lumea a fost fericită, nu vă spun câte felicitări am primit din toată țara.

Sunt un produs al țării și toată lumea se bucură atunci când fac o performanță deosebită. Arătăm foarte bine și am câștigat un meci extraordinar, cu două lucruri. Am avut un atacant care face lucruri în România, Alibec, și al doilea lucru este că am avut curaj.

Echipa a avut curaj, cel de pe bancă a avut curaj că a făcut schimbările cu copiii de 2005, de 2006. Academia noastră lucrează foarte bine. La meciul ăsta am fost foarte inspirat”, a spus Gică Hagi, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.