Giani Kiriță, dezvăluiri despre ce a văzut la antrenamentul lui Dinamo: „Am zis că trebuie să fac ceva”

Giani Kiriță a vorbit despre situația complicată de la Dinamo, clubul la care a scris istorie ca jucător în urmă cu aproximativ două decenii.

Fostul mijlocaș a participat la antrenamentul echipei, de la Săftica, înaintea meciului cu FC U Craiova de astăzi, și a povestit ce le-a transmis jucătorilor pregătiți de Mircea Rednic.

De asemenea, Kiriță i-a reproșat și lui Gabi Torje care a spus că este cu psihicul la pământ.

„După meciul cu Voluntari, am zis că trebuie să fac ceva, nu se mai poate. Simt să fac asta, fără să primesc ceva, simt să mă duc la jucători și să stăm puțin de vorbă. L-am sunat pe Mircea Rednic și mi-a zis “Da, Giani, vino înainte de meci”. A fost plină de emoție regăsirea cu Săftica, n-am mai fost de aproximativ 15 ani.

N-am vrut să le spun jucătorilor istoria lui Dinamo, pentru că nu avem timp de asta. Sunt jucători tineri, le-am vorbit despre ce înseamnă unitatea de grup și cum trebuie să arate o echipă. În plus, m-am băgat la antrenament, am stat de vorbă cu jucătorii și m-au primit cu mult entuziasm, am simțit energia pozitivă din partea lor.

Cred că jucătorii s-au relaxat puțin, pentru că erau blocați psihic. Trebuie să înțeleagă că adversarul nu are trei picioare, sunt jucători care pot să facă diferența și urmează niște meciuri pe care le pot câștiga. Nu vreau să dau din casă, dar dacă vom câștiga vă spun ce le-am promis. I-am făcut să înțeleagă că, fără să fie uniți, n-au cum să reușească să câștige meciuri.

Am văzut niște jucători blocați, le-am spus ce trebuie să facă, cum trebuie să joace. Și cu jucătorii străini am vorbit, am vorbit pe limba lor. I-am spus lui Torje să nu mai declare la interviuri că este căzut psihic, pentru că adversarul vine peste tine, are un moral superior”, a declarat Kiriță, pentru Digi Sport.