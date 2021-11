Clipe cumplite pentru un fotbalist! S-a prăbuşit pe teren chiar în timpul antrenamentului

Charlie Wyke, fotbalistul celor de la Wigan Atheltic, a primit îngrijiri medicale, în primă fază, de la staff-ul medical al echipei engleze, după care a ajuns să fie transportat la spital pentru a i se asigura toate condiţiile.

Acum, după acest şoc, fotbalistul este stabil şi comunică normal cu familia, angajaţii spitalui, dar şi cu staff-ul medical al clubului englez, aflat în acest moment în Liga a 3-a.

,,Prioritatea absolută a tuturor celor care au legătură cu Wigan este sănătatea lui Charlie şi susţinerea sa şi a familiei sale. Apreciem eforturile angajaţilor din sistemul sanitar, care au avut o reacţie excelentă şi au grijă de Charlie în colaborare cu echipa noastră medicală. Cerem politicos să i se respecte intimitatea lui Charlie. La momentul potrivit vom oferi alte detalii pentru suporterii noştri.”, a declarat Mal Brannigan, oficialul clubului Wigan.

Club Statement | Charlie Wyke

We can provide supporters with the following update on Latics striker Charlie Wyke.#wafc

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) November 25, 2021