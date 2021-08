Gică Craioveanu le răspunde ,,gurilor rele”: ,,N-am pus alcool în gură de doi ani”

Gică Craioveanu, directorul de imagine al celor de la CS U Craiova, se gândeşte să renunţe la funcţia pe care o ocupă la echipă din cauza ultimelor zvonuri.

Deşi fanii echipei îl vor preşedinte, ar exista anumite interese prin care fostul mare fotbalist să nu ocupe această funcţie în cadrul clubului oltean, potrivit GSP. Cei care nu îl vor preşedinte, insinuează că Gică Craioveanu ar avea probeme cu alcoolul.

După toate cele apărute în tot acest timp, Gică Craiovanu a reacţionat şi a sus că nu a mai băut alcool de doi ani de zile, de când a trăit un episod neplăcut.

,,Eu n-am mai pus strop de alcool în gură de doi ani, să fie clar. Mai mult, am intoleranță la tanin, o substanță care se găsește în vin și la whisky.

Acum doi ani, după un meci al Științei cu Sepsi, am fost prins băut la volan și mi s-a luat carnetul. S-a și scris în presă. Atunci am primit cea mai mare palmă de la fiul meu, Alejandro. Băiatul a citit în ziare și mi-a zis: „Te rog din suflet să nu mai faci așa ceva!”. Dar în perioada aceea mi s-au întâmplat multe…

Nu știu, însă mă deranjează foarte tare. Și mă gândesc serios să renunț la funcția de director de imagine al clubului, să mă retrag de la Craiova. Am auzit și altele, că aș fi ajuns un sărăntoc, că trăiesc din banii de la Rotaru. Ceea ce nu-i adevărat. Am casa mea în Spania și numai de la postul de radio Onda Cero iau între 3.000 și 6.000 de euro lunar. Iar la Craiova, șapte din nouă ani am lucrat fără bani.”, a declarat Gică Craioveanu, pentru GSP.