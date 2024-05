Gică Hagi a caracterizat sezonul Farului: „Niciodată nu am excelat ca anul trecut. Este o notă bună 7!”

Farul Constanța a terminat acest sezon pe locul al 4-lea din play-off, după ce sezonul trecut a fost campioana României.

Gică Hagi a vorbit despre stagiunea recent încheiată. „Regele” și-a caracterizat echipa și a așezat întreaga prestație sub nota 7.

„Niciodată nu am excelat ca anul trecut. Este o notă bună 7!”

„La un meci i-aș da notă mică. În anumite momente aș da notă de trecere pentru că am ajuns în play-off, iar în unele meciuri aș da nota 8-9. Niciodată nu am excelat ca în sezonul trecut. Dacă am intrat în play-off, cred că este o notă bună 7.

Nu e excelent, nu e fantastic. Am avut momente bune, extraordinare, dar și momente în care nu am jucat fotbalul nostru. E mai bine să vorbim mai puțin când nu excelăm.

E nevoie să avem această direcție pentru că noi nu suntem cel mai bogat club din România. Trebuie făcute lucruri pentru ca Farul să fie o echipă mare în România. Să vină acționari. Nu avem bani de achiziții.

Doar încercăm să ne adaptăm, să facem ce cere piața. Să facem un lot mult mai restrâns și mult mai valoros. Trebuie să găsim jucători talentați care nu sunt într-o poziție foarte bine, dar la care știm potențialul.”, a mărturisit Gică Hagi, conform Digi Sport.