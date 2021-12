Gică Hagi, declarații rare după meciul cu Rapid: „Echipa mea nu a mai jucat de mult așa de bine!”

Antrenorul Farului a oferit prima reacție după victoria din această seară, scor 1-0, în runda cu numărul 18 din Liga 1!

Gică Hagi a ținut să își laude elevii pentru prestația foarte reușită în compania Rapidului și consideră că jocul practicat de jucătorii săi a fost unul dintre cele mai bune din acest sezon. Totodată, Regele a subliniat faptul că formația sa a dominat adversarul de la cap la coadă și nu le-a dat nicio șansă giuleștenilor să spere la victorie.

„Un meci mare, un meci foarte bun făcut de noi. Jucătorii au alergat foarte mult, n-am mai văzut de mult timp ca echipa mea să joace așa de bine. Sunt mulțumit de toți cum au interpretat jocul, stăm bine, mă bucur pentru ei. Adversarul a fost foarte bun, numai noi cred că i-am pus pe Rapid într-o asemenea dificultate până acum. Acum o să revină și jucătorii noștri accidentați, stăm bine.

O să întâlnim echipe puternice în continuare, dar și noi suntem puternici! Noi am jucat cu toate echipele, niciodată nu cred că am fost sub adversar. Noi trebuie să controlăm jocul, să impunem ritmul. Astăzi am avut în totalitate controlul jocului, asta mă bucură. Farul nu este o echipă mică, ne dorim să fim sus, dar noi suntem într-un proces de construcție. În timp vrem să formăm o echipă care să fie puternică timp de mulți ani”, a spus Hagi, după Farul – Rapid.