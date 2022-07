Gică Hagi este ponderat înaintea meciului cu Chindia: „Totdeauna am avut meciuri foarte grele”

Farul întâlneşte Chindia Târgovişte vineri, în Etapa a 3-a din Superligă. Antrenorul Gică Hagi recunoaște că se marchează greu împotriva echipei din Târgoviște.

Gică Hagi a remarcat că Chindia înscrie mai mult de când e antrenată de Adrian Mihalcea

Meciul de pe Stadionul Central din cadrul Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu începe la ora 21:30. Farul Constanța este liderul Superligii, cu două victorii, în timp ce Chindia a adunat un singur punct în primele două etape.

Antrenorul gazdelor, Gheorghe Hagi, a amintit că întotdeauna formaţia sa a avut meciuri grele cu Chindia Târgovişte. „Ne-a fost mereu greu să-i desfacem şi să marcăm.

Ultimele meciuri cu ei le-am pierdut anul trecut, dar sperăm ca anul acesta să câştigăm noi. O să încercăm să impunem şi să controlăm ritmul şi intensitatea jocului. Sperăm să fim penetranţi şi să marcăm goluri”, a spus tehnicianul, conform site-ului oficial al Farului.

„De când a venit Mihalcea (n.r. – antrenorul Adrian Mihalcea), Chindia a primit mai multe goluri, dar a şi marcat mai multe. E mai echilibrată, în sensul în care îşi doreşte să şi atace. Deci trebuie să fim pregătiţi, să facem un meci complet.

Ei s-au şi întărit, s-a întors Popa, la fel şi Neguţ, doi jucători importanţi pentru ei. Cei doi ne-au creat mereu probleme. Trebuie să marcăm, suntem optimişti că vom câştiga”, a adăugat el.

Gică Hagi a explicat că în viitorul apropiat Farul îl va transfera pe atacantul Fiorentinei, Louis Munteanu. „Sunt discuţii, încă nu e totul pus la punct. Dar în mare, dacă lucrurile decurg normal, el va veni la noi”, a precizat Gheorghe Hagi.

Adrian Mihalcea recunoaște că Farul este o echipă de top a campionatului

De partea cealaltă, antrenorul Adrian Mihalcea, numit la echipă în această vară, pe 7 iunie, se așteaptă ca emciul cu Farul să fie extrem de dificil.

„Noi ne-am pregătit bine, din păcate nu am avut prea mult timp la dispoziţie, în condiţiile în care luni seară am jucat cu Hermannstadt. Ne aşteaptă un meci extrem de dificil, contra unei echipe care în primele două etape a luat maximum de puncte.

Farul este o echipă de top a campionatului, dar suntem concentrați şi sunt sigur că vom face un joc bun, peste cel din primele runde. Trebuie să adunăm puncte. Toţi băieţii sunt apţi, lucru îmbucurător pentru noi”, a afirmat Mihalcea pentru pagina de Facebook a clubului.

La rândul lui, atacantul Daniel Popa s-a arătat bucuros de revenirea în ţară, după experienţa nereuşită în Coreea de Sud.

„Sunt foarte bucuros că am revenit acasă. Chiar dacă am avut multe oferte în vară, am ales cu sufletul. Vreau să mă pun repede pe picioare şi să ajut echipa, să obţinem cât mai multe victorii. A fost o experienţă frumoasă, am avut foarte multe de învăţat.

Acum am revenit la Chindia şi sper să îmi fac treaba cât mai bine. Va fi foarte greu cu Farul, dar mergem să câştigăm. M-aş bucura să fie la fel ca în sezonul trecut. Nu contează cine marchează, important e să luăm puncte”, a declarat Popa.