Gică Hagi, mulţumit după jocul cu Botoşani: ,,Am făcut un meci complet”

Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanţa, a reacţionat după victoria elevilor săi din deplasarea cu FC Botoşani, scor 2-0.

La finalul meciului din Moldova, ,,Regele” s-a declarat mulţumit de jucătorii săi. Deşi mai puteau marca, aceştia au făcut totuşi ,,un meci complet”.

,,E bine că a venit victoria într-un moment dificil. În ultimele trei deplasări n-am produs rezultate, deși produsesem joc și am atacat. La meciul ăsta a trebuit să facem foarte bine ambele faze. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători buni. Am făcut un meci complet. Păcat că am avut foarte multe ocazii și nu le-am fructificat. Am avut ocazii, ei au riscat foarte mult, știam că asta fac. Ne-a ieșit, suntem fericiți.

Bravo (n.r – pentru golul lui Dussaut). Ne așteptam de la el. Muncește bine și mă bucur. Când un fundaș marchează, numai un gol frumos poate da. Fiecare meci e dificil în Liga 1. Jucăm cu două echipe foarte bune, cu loturi foarte bune. Ne vom pregăti, chiar dacă joi e unul și duminică altul… încercăm să dăm ce avem mai bun și să producem rezultate.

Când nu sunt suporteri, se aud indicațiile. Trebuie să vezi meciul, să-i ajuți cu ce vezi de pe margine. Să dai indicații, să citești meciul și cred eu că ce le-am spus le-am zis bine.”, a declarat Gică Hagi, la finalul jocului cu FC Botoşani.