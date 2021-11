Gică Hagi, un nou mesaj pentru FRF: ,,Mihai, eu nu pot să mă schimb”

După ce naţionala a ratat calificarea la încă un Mondial, Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanţa, îşi menţine ideea că în România este nevoie de un proiect pentru a se performa.

După ce Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a declarat recent că următorul selecţioner al naţionalei va avea ca obiectic calificarea la Campionatul European, ,,Regele” îi transmite că el nu lucrează pe termen scurt, ci doar cu proiecte de durată.

,,Proiectul nu înseamnă un meci, nu înseamnă o calificare. Trebuie să construim o echipă mare, cum am avut noi. E ușor să promiți calificări, eu nu sunt adeptul să promit. Când eu spun ceva, se împlinește. Asta este calitatea numărul 1 a unui lider.

Eu nu lucrez pe termen scurt. Unde am stat și au trecut un an, doi ani, trei ani, mi-am îndeplinit tot ce mi-am propus. Mihai (n.r Mihai Stoichiță) are părerea lui, dar nu înseamnă că trebuie să o împărtășim cu toții. Eu nu trebuie să împărtățesc cu el același fotbal, aceeași viziune. Suntem pe două drumuri diferite, așa cum s-a pronunțat el.

El vrea rezultat imediat, eu vreau să formez o echipă care să aducă glorie, fericire. Nu un meci miracol! Trebuie să construiești, așa cred eu, sunt convins 100% că România are nevoie de un proiect. În momentul de față nu avem rezultate, avem din când în când un meci, o repriză. Nu avem personalitate!

Mihai, eu nu pot să mă schimb. Vorbesc despre ce am trăit eu! Un an și jumătate n-am vorbit, am stat liniștit, zic și eu din când în când. Cât timp sunt acționar majoritar la club, mi-e greu să cred că pot să mă duc altundeva. E un proiect frumos aici, nu exclud orice altceva, dar în România trebuie să nu mai fiu acționar majoritar ca să pot lucra. Dacă nu, stați liniștit că am mult de muncă. România are o generație bună de antrenori, au de unde alege. Mihai, mai greu e cu proiectul.”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferinţe de presă.