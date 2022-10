Gică Hagi vorbește despre titlu: Luați-ne în calcul!

Gică Hagi a vorbit despre titlu, după Farul – Universitatea Cluj 2-0. „Regele” a spus că dacă echipa sa va câştiga următoarele două partide, cu Rapid şi FC U Craiova 1948, atunci Farul trebuie să fie luată în lupta la titlu.

„Am făcut un meci bun, chiar dacă cu mingea nu am fost chiar atât de fini. Defensiv, am făcut un meci foarte foarte bun. Jucătorii au avut determinare şi nu le-am dat nicio şansă adversarilor. Alexi Pitu s-a maturizat şi am făcut-o. Acum e bărbat, are personalitate şi sezonul acesta va fi unul dintre cei mai buni. I-a fost şi greu, el din atacant lateral a devenit şi decar. Să fie în toate cele 3 zone, el le simte pe toate. Mai avem două meciuri, cu Rapid şi Craiova. Dacă vom ieşi cu două victorii din aceste meciuri, atunci luaţi-ne în calcul. Lucrurile merg bine, să vedem cum terminăm. Fiecare meci, acesta este obiectivul nostru.Sunt fericiţi, sunt bucuroşi.

Alibec e un jucător valoros, important e să ştii să îl motivezi. Am un raport direct, bun cu el. Cu echipa îl facem să avem un randament foarte bun cu el. Va fi multă tactică, că am jucat amândoi în Italia, creativitate, va fi un meci foarte frumos„, a spus Gică Hagi după Farul – Universitatea Cluj 2-0.