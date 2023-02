Gică Hagi vrea să transforme Farul Constanța într-o super-forță: „Vrem să ajungem o echipă europeană!”

Farul Constanța are parte de un sezon foarte bun, ocupând în acest moment primul loc în Liga 1.

Gică Hagi, managerul tehnic al echipei dobrogene, a declarat că vrea să transforme clubul într-o adevărată forță, atât pe plan național, cât și internațional.

„Vrem să ajungem o echipă europeană!”

„La Farul este un proiect în care am plecat la un drum pe foarte mulți ani. Am plecat pe un drum foarte important de a construi o echipă, un club puternic. Noi nu suntem încă în postura şi la nivelul la care am atins lucrurile cele mai bune. Suntem în dezvoltare pe toate planurile, atât administrativ, cât şi tehnic. Vrem să ne dezvoltăm cât mai mult, să ajungem o echipă europeană.

Să fim o echipă care să participe în Europa, să fim un club care să fie printre cele mai bune din România. Cred că drumul pe care suntem e foarte bun şi noi sperăm ca echipa, în fiecare zi, să facă ceva în plus, să devină mai bună, să aducă lucruri mai bune. Bineînţeles, bugetul, cât şi partea tehnică… să fie o echipă care să ajungă să se bată cu cele mai bune din România şi să se ducă în Europa.

Ăsta este gândul meu, ăsta a fost gândul nostru de când am făcut această unire la Constanţa”, a spus Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.