Gică Popescu, despre situația în care se află Farul: „A fost un an complicat”

Gică Popescu, președintele celor de la Farul, a vorbit despre obiectivul echipei de la malul mării.

„Obictivul Farului a fost încă de la începutul sezonului intrarea în play-off pentru că aveam experiența necesară și știam că odată ajunși acolo, înjumătățindu-se punctele, putem spera la mai mult. Nu am avut un sezon foarte bun, a fost un an complicat.

Este această situație cu cupele europene pe care eu nu o văd atât de avantajoasă. Cu noul sistem este foarte greu ca echipele noastre să ajungă în grupele europene. Trebuie să ai 24 de jucători de valori egale, iar asta înseamnă un efort financiar pe care noi nu ni-l permitem deocamdată.

Am suferit să intrăm în play-off tocmai din cauza acestei dorințe de a intra în cupele europene, unde am fost doar la un meci distanță. Am pierdut foarte multe meciuri în perioada în care eram angrenați în cupele europene. Dar acum, că am intrat în play-off, obiectivul e să câștigăm primul meci.

Așa am considerat mereu, că în fotbal nu poate să existe decât un singur obiectiv: meciul următor”, a declarat Gică Popescu în cadrul unei conferințe de presă.