Gică Popescu se felicită pentru transferul lui Betancor la Farul: ,,A trebuit să facem eforturi financiare importante”

Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul, a reacţionat la finalul jocului pe care formaţia dobrogeană l-a câştigat cu Dinamo, la Ovidiu. Acesta se felicită pentru transferul lui Jefte Betancor şi explică efortul financiar făcut de club pentru aducerea sa.

Farul a învins-o pe Dinamo, cu scorul de 3-0, vineri seară, la Ovidiu, într-un meci din cadrul etapei a șasea a Ligii I.

Echipa lui Gică Hagi a deschis scorul în minutul 12. De Nooijer a centrat, iar Betancor a trimis mingea în poarta lui Eșanu. Patru minute mai târziu, Betancor a nimerit bara, cu un șut la colțul lung. Dinamo a replicat prin Steliano Filip, care a trimis de la aproape 30 de metri, dar Aioani a reținut fără probleme. În minutul 54, Farul a marcat un gol antologic! Jefte Betancor l-a învins pe Eșanu cu un șut de la 60 de metri. Portarul s-a împiedicat chiar pe linia porții. Trei minute mai târziu, Ganea a stabilit scorul final.

,,Meciurile cu Dinamo sunt mereu frumoase, cu multe goluri. Am făcut un meci bun, am creat foarte multe ocazii, am marcat golurile acelea spectaculoase cu Betancor în mare formă, dar trebuie să recunoaștem că am întâlnit o echipă a lui Dinamo cu mulți jucători tineri, o echipă în reconstrucție, care nu-și găsește ritmul.

Dar o victorie este o victorie, nu scade cu nimic meritul băieților noștri. Cel mai mult mă bucură că în 5 etape am luat un singur gol. Am suferit foarte mult campionatul trecut, luam foarte ușor goluri. Anul acesta suntem mult mai solizi în apărare.

Când am luat hotărârea să-l aducem pe Jefte, am făcut anumite sacrificii financiare pe care până acum nu le-am făcut. Am hotărât împreună cu Gică, am analizat foarte mult această posibilitate, ne plăcea enorm jucătorul, dar puterea noastră financiară nu este la nivelul altor cluburi.

Așa că a trebuit să facem eforturi financiare importante, iar acum ne bucurăm că am făcut asta. M-am rugat să intre în poartă, când era mingea în aer. A intrat și prin concursul portarului, care a alunecat, dar a fost o execuție extraordinară.”, a declarat Gică Popescu, potrivit GSP.