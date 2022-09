Gigi Becali a mai pus un jucător pe „lista neagră”: „Fugi de joc? La revedere, mă, tată, mă!”

Eșecul FCSB cu Farul, 1-3 în deplasare în Etapa a 8-a din Superligă, va avea efecte pentru Mario Dulca. Mijlocașul a fost trecut pe „lista neagră” de Gigi Becali.

„Fugi de joc? La revedere, mă, tată, mă!”, i-a transmis Gigi Becali lui Mario Dulca

Patronul FCSB, Gigi Becali, este un car de nervi după ce echipa antrenată de Nicolae Dică a fost învinsă cu 1-3 de Farul Constanța, în deplasare, în Etapa a 8-a din Superligă.

În urma acestui rezultat, roș-albaștrii rămân pe locul 13, cu 7 p, dar și un meci mai puțin restanța din Etapa a 6-a cu FC Botoșani, în deplasare.

După ce i-a restrâns libertatatea antrenorului Nicolae Dică de a lua decizii la echipă, Gigi Becali a anunțșat că unul dintre jucători nu va mai prinde prea multe meciuri.

„Dică este foarte supărat, eu vă spun părerea mea. Mie-mi plac fundașii centrali. Dică îi critică. Numeric da, o să luăm. Mie-mi plac și Dawa și Tamm.

Marco Dulca, n-are niciodată ce să caute mingea la Dawa. Dacă era Oaidă, mingea nu ajungea la Dawa. Dulca se plimbă pe teren, unde vede mingea, fuge, ca să nu vină mingea la el. Fugi de joc? La revedere, mă, tată, mă!”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Marco Dulca nu a juca un meci întreg pentru FCSB în campionat

Marco Dulca a semnat cu FCSB la începutul lunii august și a prins 4 meciuri în campionat, cu CS Mioveni, Chindia, Hermannstadt și Farul, jucând de fiecare dată câte o repriză. A fost titular în ultimele trei meciuri.

După ce a fost schimbat la pauza meciului cu Hermannstadt (2-2) de pe teren propriu, în Etapa a 7-a, jucătorul dădea vina pe oboseală.

„Noi nu trebuie să mai facem paşi greşiţi. Suntem foarte supăraţi, am întâlnit o echipă care a încercat să joace, ne aşteptam la asta, am luat gol în prima repriză, dar am revenit pe final ne-am salvat. Desigur că a fost şi oboseala, dar la FCSB nu este timp de refacere, joci din 3 în 3 zile şi trebuie să te refaci cât mai repede.

Trebuie să ne montăm mai bine în campionat, cum o facem şi în Europa. Meciurile trec, trebuie acumulate puncte pentru că obiectivul este câştigarea campionatului. Nu pot să zic pentru că am jucat titular, nu pot să zic că nu am intrat în spiritul echipei, a fost decizia lui mister şi o respect”, spunea el după meci.