Gigi Becali, anunţ în privinţa vedetelor de la FCSB! Când pot pleca Ianis Stoica şi Octavian Popescu

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut un anunţ important în ceea ce priveşte jucătorii pe care speră să încaseze zeci de milioane de euro în perioada următoare.

Omul de afaceri anunţă că va renunţa la serviciile lui Popescu şi Stoica în momentul în care va simţi că cei doi tineri nu mai pot creşte la echipa sa. Gigi Becali a dat exemplul fotbaliştilor pe care i-a vândut de-a lungul timpului.

,,Eu am ținut jucătorii, și pe Man și pe Moruțan, am avut încredere mare în ei. Când mi-am dat seama că nu mai cresc, l-am dat cu 11 milioane. Am cerut pe Moruțan 10 milioane, au dat 7 turcii. I-am refuzat.

După ce a mai jucat două meciuri, mi-am dat seama că Moruțan nu mai crește, ăla e plafonul lui. L-am dat cu 3 milioane. Venise și Cordea, care e mai bun ca Moruțan.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.