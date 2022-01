Gigi Becali schimbă strategia la FCSB: ,,Dacă ne jucăm cu banii, intrăm în faliment”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, era un obişnuit al perioadelor de transferuri în care realiza mutări spectaculoase şi pentru care plătea sume impresionante de bani.

Omul de afaceri spune că schimbă strategia la FCSB în acest moment. Acesta nu va mai da bani pe transferuri, pentru că nu vrea să iasă în pierdere cu afacerea pe care o gestionează din anul 2003.

,,Aveam altă mentalitate, acum nu-mi mai convine să dau bani, millioane și alții să se uite la fotbal, toată lumea să câștige și eu să risc banii mei.

Nu am câștigat până acum, e bine că nu sunt în pierdere, dar nu… Am scos banii, nu am câștigat. Dacă ne jucăm cu banii, intrăm în faliment.

Dacă lăsam profesioniștii… Toți care au lăsat echipa pe mâna profesionițtilor sunt în famliment, insolvențe, profesionistii și-au luat banii, și-au făcut nume, iar ei au ajuns în faliment.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.