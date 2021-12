Gigi Becali aprinde spiritele în războiul cu CSA Steaua: „Să dea Talpan și Dîncu bani de la armată!”

Conflictul neîncetat dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua și Gigi Becali este departe de a se termina, iar afaceristul a ținut să îi pună din nou la zid pe oficialii „militarilor”!

Patronul celor de la FCSB a dat de înțeles că echipa din Ghencea riscă să dea faliment, din cauza cheltuielilor mari la care va fi supusă de-a lungul anilor, Totodată, Becali i-a pus la zid pe juristul Florin Talpan și pe politicianul Vasile Dîncu, care în prezent ocupă funcția de Ministru al Apărării, și le-a cerut acestora să asigure un buget de 25 de milioane de euro din banii statului, pentru a obține performanță la CSA.

„Să vorbească Talpan și Dîncu, să facă o echipă și să dea bani de la armată, să dea buget de 25 de milioane de euro pe an. De Becali nu le-a convenit, bine, mă, faceți voi! Să facă Talpan, că el nu e schimbat. Cristi Borcea mi-a spus că niciodată în viața lui nu se mai întoarce la Dinamo, după ce a făcut pușcărie. Poate să dea 100.000 pe an, să dea, dar poate face fotbal cu banii ăștia? Așa am auzit și când s-a înființat CSA Armata Steaua, îi zic așa să nu se supere Talpan. Toate gloriile spuneau că dau ele bani acolo, dar uite că n-a dat nimeni.

În 20 de ani, s-a demonstrat că toți care au intrat în fotbal au dat faliment. Singurii care au rămas în fotbal sunt Becali și Hagi. Dar stai că nici el… Toți au dat faliment. Eu am aplicat strategia de a comanda eu tot. Eu n-am mers pe mâna lui Ionică, Mitică, Vasilică. La mine nu merge cu specialiștii. Dacă tu garantezi, eu îți dau banii de salariu la final. Îți dau 600.000 la final de sezon. Nu produci bani, mănâncă de la nevasta ta. Nu sunt eu idiot să dau banii. Eu așa gândesc. Îmi permit să fac așa pe banii mei.

Îi mai văd pe unii pe la televizoare, ba antrenori, ba președinți, toți sunt specialiști. Toți au distrus echipe, au retrogradat, dar îl critică pe Becali că nu face bine”, a spus Gigi Becali, la Pro X.