Gigi Becali ar fi trebuit trimis în judecată pentru spălare de bani, susțin judecătorii Tribunalului București

Procurorii DNA ar fi trebuit să-l trimită în judecată pe Gigi Becali, în dosarul despăgubirilor aprobate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), susțin judecătorii Tribunalului București. Magistrații constată că finanțatorul FCSB ar fi trebuit judecată pentru spălare de bani, anunță newsonlinre.ro.

DNA a decis clasarea dosarului în care e implicat Gigi Becali și nepotul său Vasile Geambazi. S-ar fi descoperit transferuri de zeci de milioane de euro între cei doi, Becali și Geambazi.

„În temeiul art.341 alin.6 lit.a teza a III-a N.C.proc.pen., respinge – ca nefondată – plângerea formulată de petentul (suspect) BECALI GEORGE (cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor procesuale la ..) împotriva ordonanţei date de procuror la 24.06.2021 în dosarul de urmărire penală nr. 137/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, menţinută prin ordonanţa nr. 101/II-2/2021 din 16.07.2021 a procurorului-şef adjunct al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Constată că, în cauză, se impunea punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a petentului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit.a, b şi c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.41 N.C.pen., însă principiul „non reformatio in pejus” (neagravarea situaţiei în propria cale de atac) opreşte pronunţarea altei soluţii în acest cadru procesual. În temeiul art.275 alin.2 N.C.proc.pen., obligă petentul (suspect) la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu, astăzi, 21.10.2021”.

Citește și SECRETUL TERIFIANT AL UNUIA DINTRE CEI MAI MARI FOTBALIȘTI. A FOST ABUZAT SEXUAL ÎN COPILĂRIE