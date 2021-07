Gigi Becali, criză de nervi după Şahtior Karagandî – FCSB: „Cea mai rușinoasă înfrângere din fotbalul românesc”

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a comentat în termeni extrem de duri eliminarea vicecampioanei României, din Europa.

FCSB a fost eliminată, joi, în turul doi preliminar al Conference League, de echipa din Kazahstan Şahtior Karagandî, scor 5-3 la loviturile de departajare în meciul retur disputat în Armenia, la Erevan. În tur, scorul a fost 1-0 pentru FCSB.

„Cea mai rușinoasă înfrângere din fotbalul românesc! Echipa asta nu avea cum să dea gol. Unul l-a dat Vlad și unul l-a dat Vucur. Am luat fundași centrali…așa ceva nu am văzut în viața mea. Cum să iei golul ăsta? Trebuie să vorbesc și cu antrenorul și cu MM să vedem. Vucur trebuia să dea cu capul. Atât trebuia să facă.

Parcă e o vrăjitorie. N-am ce să fac. Tot eu am greșit. Am luat niște jucători…ce să faci cu ei?! Toată echipa a jucat slab, poate doar Coman a jucat bine. Mă descurajează că am pierdut coeficient. Gata, s-a dus și coeficientul! Speram ca la anul să fim cap de serie”, a declarat Gigi Becali, la PRO X.

La loviturile de departajare, pentru FCSB au marcat Coman, Al. Creţu şi Vucur. A ratat Moruţan. Pentru Şahtior Karagandî au marcat Rustemovic, Bukorac, Graf, Atanaskoski şi Tattybayev.

