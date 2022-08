Gigi Becali este bucuros după sancțiunile date de UEFA: „Astea sunt măsuri care sunt bune”

FCSB a fost amendată de Comisia de Apel a UEFA cu 30.000 de euro și sancționată închiderea celor două peluze la partida cu Viking Fotball, programată joi pe Arena Națională.

Fanii FCSB trebuie să înțeleagă că la fotbal mergi ca la teatru, transmite Gigi Becali

Sancțiunea a fost dată ca urmare a comportamentului rasist al suporterilor la partida din 11 august 2022, returul cu Dunajska Streda din Turul 3 preliminar al Conference League.

În plus, forul european a sancționat FCSB și cu o amendă de aproximativ 45.000 de euro, dar patronul echipei, Gigi Becali, consideră că UEFA a procedat bine.

„Lasă, că e bine. Astea sunt măsuri care sunt bune, zic eu. Ei trebuie să înțeleagă că nu mai merge așa și trebuie să înțeleagă că trebuie să fie ca la teatru”, a spus Gigi Becali, pentru PRO TV, citat de PRO Arena.

„Ce așteptări să am? Să ne calificăm, să luăm o opțiune foarte clară pentru calificare”, a completat Becali

Suporterii FCSB din Peluza Nord vor sta la Tribuna a II-a

Chiar dacă a fost sancționată de UEFA cu închiderea peluzelor, FCSB va beneficia la meciul cu Viking Fotball de un număr mare de susținători.

„Joi vom sta la Tribuna II, inelele doi și trei! Vă așteptăm alături de noi, pe stadion, să încurajăm echipa! Turul european al stadionului continuă… Sperăm să se oprească aici și să revenim toți unde ne este locul, în peluză”, au transmis cei de la Peluza Nord.

La rândul lui, managerul general al FCSB, Mihai Stoica, este convins că în tribune vor fi 30.000 de suporteri ai echipei gazdă. „15.500 de bilete până în acest moment s-au vândut. Ne aşteptăm să fie în jur de 30.000.

Am făcut concesie la UEFA. Nu am fentat nimic. Totul e legal. Fiind închise peluzele, am forţat puţin. De regulă, când se închide o peluză, se închide peluza gazdelor. Dar având în vedere faptul că noi eram obligaţi să băgăm suporterii norvegieni… Noi pierdem 1500 de locuri cu zona tampon. Ei vor sta în Peluza Nord, unde a fost steagul ălă.

Noi am fost recidivişti şi ne-am comportat exemplar. Când delegatul pentru securitate strânge mâna tuturor celor care au fost implicaţi în organizarea partidei şi ne felicită şi spune că nu a fost nicio problemă. A doua zi te trezeşti cu raport de rasism. Am scos steagul ăla în câteva secunde.

Probabil că mai scoatem bilete şi la case. Că nu e normal. Sunt oameni care nu au acces online. Sunt pensionari care vor să vină cu nepoţii la meci. În primele 31 de minute au fost 6.000 de bilete vândute. Asta este viteză mai mare, interes mai mare decât la meciul cu Chelsea, care era record”, a declarat el.