Gigi Becali, fără menajamente la adresa lui Mirel Rădoi: ,,Îmi era milă de el! Din cauza lui am pierdut bani”

Mirel Rădoi a pregătit echipa naţională de fotbal a României până la finalul anului 2021. Acesta a decis să nu mai continue pe banca ,,tricolorilor”, iar locul i-ar putea fi luat acum de Ladislau Boloni.

Gigi Becali, naşul lui Mirel Rădoi, a vorbit despre parcursul tehnicianul la echipa naţională. Acesta susţine că a avut de pierdut de pe urma aventurii lui Rădoi la prima reprezentativă, pentru că a transferat un jucător care nu a dat randamentul scontat

,,Nu avea Mirel experienţă de echipă naţională. Îmi era milă de el. Din cauza lui am pierdut şi eu ceva bani. L-am luat pe Creţu ăla din cauza lui. Nu ştiu ce să spun, Mirel ştie mult fotbal, dar din dragoste are şi un stil foarte drăgălaş. La fotbal trebuie să fie disciplină. Ce îi spui jucătorului aia trebuie să facă. La fotbal nu merge cu lugu lugu. Plus de asta că nici nu are marfă.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.

Ladislau Boloni, aproape să fie numit pe banca tehnică a naţionalei

Dacă totul va decurge perfect la negocierile dintre FRF şi Boloni, antrenorul ar urma să semneze noul angajament în această săptămână şi să fie prezentat ulterior în cadrul unei conferinţe de presă.

Boloni ar urma să debuteze pe banca primei reprezentative în luna martie a acestui an. România va juca două meciuri amicale, cu Israel, iar cea de-a doua adversară ar putea fi Grecia.

Ladislau Boloni are o experienţă de 27 de ani ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.