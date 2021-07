Gigi Becali i-a stabilit prețul final lui Octavian Popescu! Ce spune despre plecările lui Tănase și Moruțan

Considerat următoarea lovitură de pe piața transferurilor de către cei de la FCSB, Octavian Popescu a fost anunțat de patronul echipei că nu pleacă deocamdată din România!

Octavian Popescu a devenit în ultimul sezon un om de bază în primul 11 al bucureștenilor, iar evoluțiile sale de la FCSB i-au adus în premieră convocarea la echipa națională de tineret a României. Puștiul de doar 18 ani al “roș-albaștrilor” le-a atras imediat atenția cluburilor din străinătate, unul dintre numele vehiculate în ultima perioadă fiind al celor de la Juventus Torino.

Cu toate acestea, Gigi Becali a anunțat că nu este dispus să renunțe încă de pe acum la „perla” sa și a declarat că nu plănuiește sub nicio formă să se despartă de fotbalist. Totodată, afaceristul din Pipera s-a răzgândit și asupra prețului final al lui Octavian Popescu, asta după ce în urmă cu puțin timp dezvăluise că cere 50 de milioane de euro în schimbul său, dar a spus și ce are de gând să facă cu Florin Tănase, Olimpiu Moruțan sau Florinel Coman.

”Octavian Popescu e încă un copil și nu am de gând să-i dau drumul după doar un an, că n-am înnebunit. Dennis Man câți ani a jucat la noi până să plece la Parma? Așa cu nu mă grăbesc cu Octavian Popescu. Dar un lucru să fie clar: pe Octavian Popescu nu-l dau sub 25.000.000 de euro.

Noi de ce să nu vindem fotbaliști la prețurile pe care pleacă în străinătate jucătorii sârbi? Ai noștri ce au? Noi de ce să nu vindem fotbaliști de la 20.000.000 în sus? Octavian Popescu nu trebuie să dispere că nu pleacă acum

”Nici Coman, nici Moruțan, nici Tănase nu vor pleca. O să vină și timpul lui Popescu și o să vedeți voi la ce echipă o să ajungă el și pe ce bani. Stați să joace în cupele europene și o să vedeți voi”, a declarat Gigi Becali, potrivit Prosport.

Octavian Popescu a fost adus de către Gigi Becali de la clubul de juniori Metropolitan, fostul Regal Sport, în schimbul a 90.000 de euro pentru 90% din drepturile fotbalistului. La scurt timp însă, „roș-albaștrii” au mai plătit încă 100.000 de euro celor de la Metropolitan și au cumpărat și restul de 10% din drepturile jucătorului, astfel că în acest moment FCSB deține în întregime procentele fotbalistului în vârstă de 18 ani.

Pentru finanțatorul bucureștenilor ar fi o adevărată afacere vânzarea lui Octavian Popescu contra unei sume importante de bani, mai ales după ce acesta a costat-o pe FCSB doar 190.000 de euro.