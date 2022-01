Gigi Becali l-a scos de la inimă pe Florin Tănase: ,, O să fie schimbat”

Gigi Becali s-a declarat nemulţumit de evoluţia lui Florin Tănase în meciul cu CFR Cluj, încheiat cu o remiză spectaculoasă, scor 3-3.

Cu o participare neconvingătoare în partida de pe Naţional Arena, căpitanul ,,roş-albaştrilor” a fost schimbat de Toni Petrea în repriza a 2-a. Acum, favoritul lui Gigi Becali a devenit tânărul Octavian Popescu.

,,Tănase a fost discret, am vorbit cu el acum. I-am zis: ‘Băi, te rog frumos, vezi ce faci! Te-am lăudat, am zis că ești cel mai mare, cel mai bun, dar dacă tu joci așa, nu-mi convine’. O să fie schimbat… îl schimbă antrenorul. Antrenorul e fraier să-l lase pe teren?



Fără Octavian Popescu am avut probleme. E un jucător exponențial. E jucător de echipă mare, e mai important decât Tănase acum”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.

Gigi Becali, exasperat de vedeta CFR-ului: ,,Nu vreau să se accidenteze, dar să plece undeva”

Gigi Becali, patronul echipei FCSB are în continuare un gust amar pentru faptul că nu l-a transferat în urmă cu mai mulţi ani pe Ciprian Deac, artizanul CFR-ului pentru ultimele campionate câştigate.

Omul de afaceri nu îi vrea răul mijlocaşului de 35 de ani, însă şi-ar dori ca acesta să plece de la CFR Cluj. Gigi Becali spune că îi reproşează mereu lui Mihai Stoica ratarea transferului lui Ciprian Deac.

,,La campionat, având în vedere că echipele sunt foarte slabe în Liga 1, sunt șanse mici. Să zicem că e echilibrat, pentru că ei au meciuri mai grele rămase. Dar șansele sunt mai mari pentru ei. O echipă solidă, puternică, nu ai ce să spui.

Singurul lucru pe care l-aș dori, nu că aș vrea să se accidenteze, dar să plece undeva Deac. Dacă aș putea să scap de el… El le-a luat toate campionatele, el le-a luat tot. El face tot acolo!

Eu am vrut să-l iau pe Deac cu 5 mii salariu. I-am reproșat lui Meme tot timpul. El a zis că e terminat, venise după accidentările din Germania. L-a luat CFR. Am vrut apoi să-l iau iar, cu 20.000 de salariu. Semnasem contractul, am vorbit cu băiatul, i-a făcut CFR ofertă mai mare și a rămas la CFR.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.