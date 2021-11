Gigi Becali nu ar ceda FCSB unui membru al familiei: ,,N-am făcut aşa ceva nici când am fost închis”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, aşteaptă suporterii echipei să vină cu o hârtie oficială în faţa sa pentru a demonstra că îi pot plăti 10 milioane de euro ca el să le cedeze clubul.

Finaţatorul ,,roş-albaştrilor” nu şi-ar dori ca echipa cu baza de pregătire să ajungă în mâinile unui membru al familiei. Gigi Becali mărturiseşte că nu i-ar preda clubul vărului său, Govanni Becali, dacă s-ar pune această problemă cândva.

,,Cum să-l las pe Giovanni să conducă clubul FCSB? Nu am făcut așa ceva nici când am fost închis. Din pușcărie am trimis o scrisoare publică prin care am precizat cine din conduce va vorbi în absența mea. Așadar, dacă nu am făcut-o atunci, de ce aș face-o acum? Cui i-ar putea trece prin minte așa ceva? Și eu ce aș mai face, în acest caz?

Nici nu se pune problema. Nu vreau să-l subestimez pe Giovanni, dar FCSB e că și casa mea. Orare cui sau cine își dă casa așa, tam-nesam? Și nici de vreun ajutor nu poate fi vorba! Să știți că Gigi Becali nu cere niciunui om de pe pământ ajutorul. Eu cer ajutor doar de la Dumnezeu, nu de la oameni!”, a declarat Gigi Becali, pentru Playsport.