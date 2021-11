Edi Iordănescu a insistat pentru venirea sa la FCSB, iar acum fotbalistul este la un pas de plecarea din Liga 1: ,,Am deja propunere”

În momentul în care a semnat cu FCSB, Edi Iordănescu a cerut mai mulţi jucători pentru a avea un lot cât mai valoros şi echilibrat.

Un nume pentru care a insistat antrenorul de atunci al ,,roş-albaştrilor” a fost Hervin Ongenda, de la FC Botoşani. Acum, mijlocaşul ar putea face obiectul unei mutări în străinătate.

Valeriu Iftime, finanţatorul lui FC Botoşani, a dezvăluit că a primit deja o propunere de transfer pentru fotbalistul francez, însă, momentan, negocierile sunt încă la început şi rămâne de văzut ce se va întâmpla în pauza de iarnă.

,,Am deja o propunere concretă printr-un impresar, cu sume, cu date clare, am propus și eu o anumită pretenție financiară. Vom vedea unde ajungem în săptămânile următoare, că nu e încă grabă. Mai e până la mercato din iarnă.”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Playsport.

Omul cu banii de la FC Botoşani a anunţat şi prelungirea contractului cu Marius Croitoru până în vara anului 2024.

,,Marius e antrenorul Botoșaniului până în 2024. Obiectivele de performanță le vom fixa an de an în funcție de diferiți parametrii, de buget, de situația generală a fotbalului românesc, dar vrem să devenim o echipă abonată la play-off. Am fost acolo în ultimele două sezoane, vrem să continuăm tradiția.

Nu a cerut absolut nimic în plus financiar, va fi la nivelul din actualul sezon. E un salariu OK, cu sistem de bonusare, nu ajunge la nivelul CFR Cluj sau FCSB, dar cred că e printre cele mai bune din Liga 1. Oricum, chiar Marius a spus că acceptă orice contract cu mine, îi trec ce sumă vreau și mergem mai departe. Avem încredere unul în altul„, a precizat Valeriu Iftime, pentru sursa citată.