Gigi Becali nu renunță la transferul mult visat! MM Stoica confirmă interesul FCSB-ului pentru jucător

Patronul celor de la FCSB este gata să facă mai multe modificări în echipă, astfel că a început în forță noul an și a anunțat despărțirea de Constantin Budescu!

Roș-albaștrii își doresc cu orice preț să obțină titlul în România, la mai bine de șase ani de la ultima performanță de acest fel. Cu toate acestea, elevii lui Toni Petrea sunt la 10 puncte de liderul CFR Cluj, însă bucureștenii speră să profite de înjumătățirea punctelor în play-off și să recupereze distanța față de ardeleni.

Pentru asta, Gigi Becali este gata să puncteze și la capitolul veniri, astfel că ținta David Miculescu rămâne o prioritate. Anunțul a fost făcut de MM Stoica, care a dezvăluit că FCSB este dispusă să îl cumpere pe fotbalistul în vârstă de 21 de ani, doar dacă UTA Arad va accepta oferta în valoare de 500.000 de euro, făcută în vara anului trecut.

„Indiferent ca pleaca Tanase sau nu, FCSB nu aduce pe nimeni, doar din academie. Niciun jucător, in perioada asta, nu e interesant pentru noi. A, daca cei de la UTA se gandesc ca a trecut timpul si se apropie de ultimul an si accepta oferta facuta in vara de 500.000, da, cred ca da. Ramane in continuare interesul nostru pentru David Miculescu”, a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

FCSB, ofertă concretă pentru David Miculescu

”Am citit o declaraţie a lui Apostu, nu ştiu în ce calitate a vorbit, dar am citit declaraţia lui, că, probabil că e implicat la UTA, deşi el e agent… una e să aduci jucători şi alta e să vorbeşti în numele clubului.

Apostu a lăsat de înţeles că noi am făcut o ofertă de un milion, aşa reiese din declaraţia lui. ‘Steaua (n.r. FCSB) a făcut o ofertă pentru Miculescu, dar UTA nu e dispusă să îl vândă pentru un milion de euro’. FCSB a făcut o ofertă de 500.000 de euro pentru David Miculescu, în vară. UTA a refuzat oferta, nu a cerut altă sumă. Atenţie, noi nu am contactat jucătorul, noi am făcut ofertă oficială clubului UTA, atât. Dacă în iarnă se va discuta din nou… e un jucător care ne interesează. Am făcut un live cu suporterii noştri, pe care au intrat vreo 3000 de suporteri, şi m-a întrebat un fan ce părere am de Miculescu.

Am spus, înainte de a avea el reuşitele din sezonul ăsta, şi am spus că David Miculescu e un jucător pe care îl cunosc foarte bine, pe care îl ştiu de la echipa naţională, care are un fizic care seamănă cu al lui Milinkovic-Savic. După câteva luni s-a făcut oferta. Nu ştiu dacă merită mai mult de 500.00 de euro… nu s-ar putea mări oferta în această iarnă, sub nicio formă, Gigi când face o ofertă, a doua e mai mică”, a declarat MM Stoica, pentru sursa citată mai sus.