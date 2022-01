Gigi Becali nu renunță la transferul mult visat! Planul patronului de la FCSB: „O să-l iau gratis”

Afaceristul din Pipera nu are de gând să abandoneze pista David Miculescu, astfel că a oferit ultimele detalii despre cum intenționează să-l aducă pe acesta la echipa sa!

Atacantul în vârstă de 21 de ani reprezintă un punct de atracție pentru roș-albaștrii încă din vara anului trecut, însă suma cerută de UTA Arad, în schimbul acestuia, reprezintă marele obstacol din calea mutării la vicecampioana României. Totodată, Miculescu are o ofertă și din Serie A, din partea celor de la Sassuolo și pare că ar fi tentat mai degrabă să aleagă un transfer în străinătate.

Cu toate acestea, Gigi Becali a dezvăluit că nu renunță la achiziționarea fotbalistului și are de gând să obțină semnătura acestuia fără a oferi vreun ban. Deși în momentul de față este dispus să plătească nu mai puțin de 500.000 de euro, patronul FCSB-ului este gata să mai aștepte câteva luni și să pună mâna gratis pe Miculescu.

„E frumos, înalt, are o aliură de fotbalist. De vreo şase luni – un an am vrut să-l iau, acum am acţionat. El mai are încă un an jumătate contract. Dacă nu-l dau, o să-l iau gratis”, a spus Gigi Becali la Pro X.