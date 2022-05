Gigi Becali: „O echipă căreia îi dă sângele pe gură!”. Patronul FCSB-ului, atac la adresa Craiovei, chiar înaintea derby-ului! Ce a spus latifundiarul din Pipera despre rivali!

FCSB și Craiova luptă pentru a fura titlul de campioana CFR-ului în acest sezon. Atât bucureștenii cât și oltenii vin după rezultate foarte bune și au un joc plăcut ochiului. Ba mai mult, amândouă au învins liderul în meciul direct. Gigi Becali a făcut niște declarații incendiare înaintea meciului cu Craiova.

Concret, patronul FCSB-ului a dezvăluit ce are de gând echipa sa în acest final de campionat, dar a vorbit și despre meciul din Bănie.

„Să jucăm corect, să facem dreptate!”

„Eu vorbesc în contextul în care și noi, și ei joacă cu Universitatea Craiova. De ce să trateze meciul cu CFR mai lejer? Am convenție cu Rotaru să nu mai facem ce s-a întâmplat, o dată a făcut-o el, apoi am făcut-o eu, după am zis să nu mai facem niciodată asta.

Să jucăm corect, să facem dreptate. Plus că acolo e un Reghecampf, care e om corect și nu face niciodată așa ceva. Când mergem la Craiova, să își arate ei capacitatea, să jucăm cu o echipă căreia îi dă sângele pe gură. (n.r. râde)”, a declarat Gigi Becali, conform celor de la sport.ro.

Dan Petrescu și echipa sa, se află pe primul loc, cu 51 de puncte. FCSB este cea mai aproape, aflată pe locul 2, cu 49 de puncte, în timp ce Craiova ocupă locul 3, cu 45 de puncte.