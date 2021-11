Gigi Becali, ultimatum pentru Edi Iordănescu: ,,Dacă joci aşa, la revedere! Fac ceva pe contractul ăla”

Gigi Becali, finanţatorul FCSB-ului, n-a mai rezistat după egalul echipei sale cu FC Voluntari, în Liga 1, scor 0-0. Acesta a declarat că formaţia ,,roş-albastră” nu joacă nimic, iar dacă nu se va câştiga campionatul la finalul sezonului, lucrurile vor reveni la cum erau înainte de Edi Iordănescu.

Acum, Gigi Becali a venit cu noi precizări. Acesta spune că încă are încredere în Edi Iordănescu, dar dacă echipa va juca în continuare foarte slab, acesta va pleca, întrucât clauza de reziliere poate fi foarte uşor plătită de omul de afaceri.

,,Eu încă mai am încredere în Edi pentru că echipa a avut Covid. Dacă joci tot așa, la revedere. Încă mai am încredere în el. Nu erau probleme 500.000 de euro pentru mine. Fac ceva pe contract, ma interesează pe mine contractul ăla. Îmi închide gura mie contractul ăla? Eu mai am încredere în el. Dacă nu mai am încredere în el, mai plătesc jumătate de milion și gata. A pus el niște tâmpenii acolo

Și ce crezi că ține de clauze din contract. Fac ceva pe contractul ăla, îmi închide mie gura? Mai am încă încredere în el. Nici nu am citit ce a scris el. A pus el acolo niște tâmpenii. Dacă nu am încredere în el, plătesc jumătate de milion, ce să fac? Dar încă mai am încredere în el. Nu a existat naș pentru mine.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.