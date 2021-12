Gimnastă de doar 14 ani din România, accidentare horror! A fost la un pas să-şi piardă piciorul

Gimnastica din România are parte de clipe cumplite. O tânără sportivă a suferit o accidentare de neimaginat în timpul unui exerciţiu la paralele, în urma căruia şi-ar fi putu pierde un picior.

Shakira Cantaragiu, în vârstă de doar 14 ani, a fost transportată de urgenţă la spitalul din Timişoara, iat medicii au răma fără cuvinte când au văzut situaţia sportivei, despre care se spune că cei de la loturile naţionale au încercat să ascundă acest caz, având în vedere că Shakira Cantaragiu şi-ar fi putut pierde un picior, scrie ProSport.

Carmencita Constantin, preşedintele Federaţiei Romîne de Gimnastică, a făcut precizări în privinţa acestui caz care cutremură lumea sportului românesc.

,,Nu știu de unde ați aflat dumneavoastră despre acest lucru. Nu este un diagnostic final, nu am dat un comunicat. Mie nu mi se pare normal să se discute despre acest lucru, dar e alegerea dumneavoastră.

Gimnastica este un sport care este foarte expus riscurilor mari. Părinții și copiii și-l asumă. În momentul în care se trece de la faza de inițiere în zona de sport profesionist, toată lumea știe ce se poate întâmpla. Aceste accidentări sunt cunoscute, nu sunt numai la noi. Cu siguranță că sunt nedorite, dar ele se întâmplă în fracțiuni de secundă. Categoric învățăm din fiecare, categoric luăm măsurile posibile ca ele să nu se mai repete.

Sunt numeroase exemple nefericte. Nu știi niciodată ce se va întâmpla. Fenomenele de răzgândire în zborurile lor sunt foarte frecvente. Niciun psiholog din lume nu reușește să deslușească acest fenomen care se petrece în sporturile cu zboruri cu răsuciri. Nici sportivii nu reușesc să îl controleze la un anumit moment

Am apăsat pedala prevenirii accidentelor. Am vorbit și cu specialiști din aviație, dar nu reușesc să găsesc un program de cercetare, care să îmi spună că e bună o anumită metodă. Nu inventez eu roata, am nevoie de ceva testat pe care să îl putem implementa și sportivilor.

Mă cutremură fiecare caz, vă dați seama. Suntem în legătură cu toată lumea, cu familia ei. Există o procedură foarte clară și este respectată în totalitate. În cazul ei nu avem detalii concrete legate de perioada de recuperare, dar vă pot oferi o părere din experiența anterioară.

Acum, cel mai important este ca ea să fierecuperată cât mai sănătos, în niciun caz cât mai rapid. Nu trebuie grăbită. Eu sunt împotriva recuperărilor forțate, rapide. Refacerea totală e ce ne dorim. Am identificat câteva soluții de recuperare la cel mai înalt nivel, nu vorbesc aici doar de cazul Shakirei, ci la modul general.”, a declarat Carmencita Constantin, pentru ProSport.

Shakira Cantaragiu face parete în acest moment din lotul naţional de junioare de la Deva.