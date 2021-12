Greșeala pe care Leonard Doroftei o s-o regrete toată viața: ”Am luat decizia la nervi!”

Fostul pugilist Leonard Doroftei este măcinat de dorul de ţar. Acesta locuiește în Canada, la Laval, cea mai mare suburbie a Montrealului, de doi ani. În țara frunzei de alțar, Doroftei antrenează la o sală de box.

„Ce-ţi lipseşte cel mai mult din România?) Totul! Totul! De la înjurături până la tăiatul porcului! Totul! Aerul ăla pe care-l respiri! Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toata viaţa, probabil. Dar asta-i viaţa.

Mă trezesc dimineaţa pe la 12:00! Dacă am antrenament, mă duc la antrenament. Daca n-am, îmi caut de treabă. Îmi caut de treabă, mai mătur prin casă, dau cu aspiratorul, şterg praful. Eu ştiu? Pe şemineu, în baie! Sunt vecin cu Diaconu, ne pregătim, ne ducem să tăiem porcul zilele astea!„, a spus Doroftei, potrivit As.ro.