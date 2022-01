Halep, epuizată la Melbourne: ,,Nu pot să-l mișc!” Reacţia lui Alize Cornet după calificarea în sferturi

Simona Halep a fost eliminată din optimile turneului Australian Open. Sportiva din România a pierdut duelul cu Alize Cornet la Melbourne.

Jucând la o temperatătă de peste 33 de grade, Simona Halep a părut la un moment dat în meci epuizată. ,,Mor!”, a strigat sportiva la un moment dat.

Jucătoarea de tenis a acuzat anumite dureri la picior în timpul partidei de pe Rod Laver Arena. ,,Nu pot să-l mișc, degeaba ‘haide!”, a reacţionat Halep.

Cum a reacţionat Alize Cornet după calificarea în sferturi la Australian Open

După ce a câştigat partida cu Halep, Cornet a ţinut să o felicite pe sportiva din România

Bătălia pe care am avut-o cu Simona azi, cu această căldură, după 30 de minute, ambele muream pe teren. Am continuat să jucăm două ore și jumătate. Am dat totul. Felicitări, Simona!

Știu că s-a chinuit mult și o admir pe această jucătoare atât de mult. Este o adevărată luptătoare. Este un exemplu pentru mine. S-o bat azi și să ajung în primul meu sfert de finală la un Grand Slam este un vis împlinit. Nu mai știu ce să zic. Este magic.

Nu e niciodată târziu să încerci din nou. Nu m-am mai gândit la căldură după 30 de minute. Nu aveam o viziune clară a lucrurilor. Dar m-am gândit că în cealaltă parte a fileului, nici Simona nu se simte mai bine decât mine. Echipa mea m-a ajutat foarte mult și știu că și voi, fanii, v-ați simțit bine. De aceea am continuat să joc tenis.”, a declarat Alize Cornet la finalul jocului cu Simona Halep.

Mai departe, în sferturile de finală, Simona Halep a ratat o întâlnire cu americanca Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA), care a dispus în sferturi de belgianca Ellise Mertens (26 de ani, 26 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-4.