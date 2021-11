Halucinant! Gigi Becali le-ar fi propus suporterilor să se implice în primul 11 al lui Toni Petrea

Fanii FCSB-ului nu sunt de acord cu revenirea lui Toni Petrea pe banca roș-albaștrilor, iar patronul echipei a găsit o modalitate prin care i-ar putea mulțumi pe susținători!

Gheorghe Mustață și Gigi Becali se află în plin război după plecarea lui Edi Iordănescu de la echipă, iar liderul Peluzei Nord al celor de la FCSB a anunțat clar că suporterii nu vor mai susține niciun tehnician de acum înainte. Din dorința de a avea liniște la clubul său, afaceristul din Pipera a recurs la o metodă absolut incredibilă și le-a propus fanilor un lucru total neașteptat.

Potrivit informațiilor Digi Sport, Gigi Becali ar fi fost de acord ca suporterii să aleagă meci de meci doi jucători pe care să îi trimită în primul 11 al lui Toni Petrea. Această variantă a fost însă respinsă din start de către fani, care au transmis clar că nu au de gând să accepte o asemenea propunere.

”Vă las pe voi să vă alegeți mereu, la fiecare meci, doi jucători în primul 11. Care vă plac vouă cel mai mult!”, a sunat propunerea lui Becali, respinsă imediat de liderii galeriei. ”Noi nu vrem să fim antrenori!”, notează Digi Sport.

Suporterii FCSB au ieșit la atac: „Nu îl vom susține niciodată pe Toni Petrea!”

”Nu îl vom susține niciodată pe Toni Petrea. Nu am nimic cu omul, dar să nu încerce să discute cu noi că nu are nicio șansă. Să nu îl implice nici pe Meme în povestea asta că nu avem nimic cu Meme și nu are rost să ne certăm. Singurul antrenor pe care îl vom susține este Gigi Becali. Este antrenorul secolului si cu el vom câștiga campionatul.

Nu contează că pe timpuri Stoichiță se întorcea la Steaua de câte ori avea Gigi chef de el, văd că acum face la fel cu Toni Petrea. Repet: nu îl susținem pe niciun Toni Petrea, dar pe nimeni. Singurul antrenor pe care îl vrem este Gigi Becali”, a declarat Mustață, pentru ProSport.