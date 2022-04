Helmuth Duckadam a găsit punctul slab al celor de la FCSB: „Acolo este cea mai mare problemă”

Fostul portar al Stelei, Helmuth Duckadam, este convins că echipa antrenată de Toni Petrea mai are nevoie de întăriri pentru a fi competitivă în cupele europene. El a spus și care este punctul slab al roș-albaștrilor.

„Acolo este marea problemă”, a spus Helmuth Duckadam, referindu-se la atacanții FCSB

Helmuth Duckadam este de părere că FCSB are nevoie de jucători valoroși în centrul apărării și în atac. „Într-un campionat şi în play-off faci greşeli, indiferent că e vorba de Becali, de orice antrenor, Dan Petrescu, Hagi, toţi fac greşeli, cred că e logic.

Cred că cele mai mari greşeli care s-au făcut la FCSB în ultimii ani au fost transferurile. Adică foarte mulţi jucători s-au transferat, unii pe ambiţie, alţii poate influenţaţi, cred că s-au făcut destul de multe transferuri greşite şi cred că asta ar fi greşeala cea mare, nu o schimbare sau două.

Pot să spun un singur post, postul de atacant central, s-au adus jucători care nu ştiu… probabil au văzut un DVD sau un stick, au venit jucători care nu aveau ce căuta, care nu au nicio valoarte pentru FCSB şi totusi au fost aduşi, apoi au încercat cu greu să scape de ei”, a precizat Duckadam la Orange Sport.

„FCSB nu are un vârf veritabil în afară de Claudiu Keşeru”, a mai spus Helmuth Duckadam

Fostul portar este de părere că niciun jucător din campionatul intern nu poate aduce un plus de valoare celor de la FCSB. „Chiar şi la ora actuală, dacă ne uităm, FCSB nu are un vârf veritabil în afară de Keşeru, dar el are o vârstă şi forma lui sportivă a lăsat puţin de dorit.

Cred că acolo este cea mai mare problemă, la ora actuală FCSB stă foarte bine ca lot, mai are nevoie de un fundaş central şi de un vârf de valoare. La ora actuală, din campionatul intern, nu aş recomanda pe nimeni.

De afară, dar doi jucători de valoare, ca să ai o şansă în cupele europene, să nu mai păţeşti ce ai păţit în sezoanele trecute”, a mai spus Helmuth Duckadam.