Ianis Hagi, contrazis după declaraţiile date la finalul meciului cu Islanda: ,,E irelevant”

Ianis Hagi, component al echipei naţionale, a declarat după ce România şi-a redus şansele de calificare la barajul pentru Mondial, că prima reprezentativă va arăta mai bine în viitor, iar asta o demonstrează rezultatele de la U21 din 2019.

,,Avem o seară mai neagră, dar eu am 23 de ani, ceilalți din vestiar au 20, 21, Enes Sali are 15. Avem o generație talentată, am demonstrat-o cu vârf și îndesat, nu trebuie să uitați că am prins semifinale de Campionat European acum doi ani.”, a declarat Ianis Hagi, la finalul jocului cu Islanda.

Răzvan Raţ, fost căpitan al naţionalei, îl contrazice pe Ianis Hagi. Acesta spune că rezultatele de la tineret sunt irelevante, iar tot ceea ce contează este echipa mare.

,,Cu tot respectul, e irelevant! Trebuie să mai spun o dată că singura menire a naționalelor U18, U19, U20, U21 e să dea jucători la prima reprezentativă. Rezultatele acestor naționale sunt irelevante. Germania U21, campioană la Campionatul European de Tineret, a dat un singur jucător la echipa națională mare a nemților. Asta este statistica! Singurul lucru care contează este echipa mare.

Toate lucrurile pleacă de la faptul că avem puțini jucători care evoluează la echipe importante. Nu sunt fotbaliști care să joace constant la echipele de club. Apoi e vorba chiar și despre educația civică, despre lucrurile care se întâmplă în afara terenului.”, a declarat Răzvan Raţ, pentru Digisport.