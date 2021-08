VIDEO | Ianis Hagi la datorie! Gol şi pasă de gol pentru Rangers în Cupa Ligii Scoţiei

După ce s-a accidentat în prima etapă din Scoţia, Ianis Hagi îşi reintră în formă uşor-uşor, iar asta o demonstrează evoluţia din meciul lui Rangers din Cupa Ligii Scoţiei.

Trimis titular de Gerrard în partida cu Dunferlime, Ianis Hagi a ieşit la rampă în minutul 17 al jocului. Acesta a pasat decisiv pentru golul înscris de Wright.

Scott Wright with the second 🇬🇧pic.twitter.com/tlMAB1QxCD

— WATP 🇬🇧🏆 (@WATP_com) August 13, 2021