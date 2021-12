Ianis Stoica a vorbit despre rezilierea cu Anamaria Prodan: „Nu mă tem de un proces. E alegerea mea!”

Noua „bijuterie” a patronului de la FCSB a decis să rupă înțelegerea cu Anamaria Prodan și să semneze cu firma de impresariat a fraților Becali!

Ianis Stoica a oferit prima reacție cu privire la unul dintre subiectele care au ținut capul de afiș în fotbalul românesc, în ultimele săptămâni. Atacantul în vârstă de doar 18 ani a dezvăluit că alegerea i-a aparținut în totalitate și că nu a fost vorba de o trădare, după modelul Dennis Man. Stoica a declarat mai apoi și care a fost motivul care a dus la rezilierea cu Anamaria Prodan, dar și când a decis să semneze cu firma lui Victor și Giovanni Becali.

„Am reziliat contractul cu fostul impresar, am fost cinci ani alături de Anamaria Prodan, apoi impresarul meu a fost un străin. Ea nu s-a mai ocupat așa mult de mine, nici acel străin, nici măcar nu l-am văzut la față.

Au fost și câteva nereguli în contract și am vrut să rupt contractul. Dar eu n-am rupt contractul ca să semnez cu domnul Victor Becali, am fost liber, fără agent, două luni de zile. N-am semnat contractul cu Victor Becali imediat după ce am rupt contractul cu Anamaria Prodan. Nu mă tem de un proces, e alegerea mea și o duc până la capăt”, a spus Ianis Stoica, la finalul partidei FCSB – Rapid.