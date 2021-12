Ianis Stoica, afectat de discuțiile din ultima perioadă? Ce spune MM Stoica despre „perla” lui Gigi Becali

Fotbalistul în vârstă de doar 18 ani al celor de la FCSB este noul motiv de război dintre Anamaria Prodan și Giovanni Becali!

Ianis Stoica a avut parte de un sezon reușit în tricoul roș-albaștrilor, iar evoluțiile sale pare că le-au atras serios atenția cluburilor din străinătate. După ce patronul FCSB-ului a anunțat zilele trecute că Arsenal Londra a intrat deja pe fir pentru transferul jucătorului, Anamaria Prodan, agentul care îl reprezintă pe fotbalist, a ținut să nege orice fel de informație de acest gen.

În ciuda discuțiilor aprinse din ultimele săptămâni, MM Stoica anunță că Ianis Stoica nu este afectat absolut deloc. Totodată, oficialul FCSB-ului a mărturisit că poziția clubului este una neutră, iar gruparea roș-albastră își dorește doar ca atacantul să dea randamentul maxim, indiferent de impresarul pe care îl va avea în viitor.

„Dacă din 1000 de jucători, 999 ar fi afectaţi de aşa ceva, el ar fi al 1000-lea. Nu are nicio problemă, indiferent de ce se spune despre el. Nu e genul lui Budescu, dar nu are nicio presiune. Dacă Octavian Popescu e mai sensibil, Ianis nu are probleme. Pe noi nu ne interesează ce jucători semnează impresarii. E problema jucătorului cu contractul lui de muncă la clubul la care va fi transferat.

Cât e la noi, nu are nevoie de agent. Tuturor le spun despre Tătăruşanu, care nu a avut agent şi a ajuns la Fiorentina. Nici nu vorbesc cu Ianis, nici cu Pompiliu. Problema noastră e strict să joace şi să marcheze”, a spus MM Stoica, pentru Telekom Sport.