Iar se retrage Gigi Becali din mass-media! Motivul invocat de patronul FCSB

Gigi Becali a anunțat, din nou, că vrea să fie o persoană discretă în spațiu public din România și nu va mai face declarații publice.

„Vreau să mă retrag pentru că nu-mi folosește la nimic viața publică”, a anunțat Gigi Becali

Patronul FCSB nu este la prima decizie „radicală” luată în acest an. Pe 18 iulie anunța că renunță la echipă, dar după 8 zile se răzgândea.

„Am zis să mă retrag din mass-media, dar colegul dumneavoastră m-a rugat insistent. Am zis că dacă vreau să mă retrag de la televizor, cum aș putea să intru și la radio, dar totuși am zis ca să fie pentru ultima dată ca să nu vă refuz.

Vreau să mă retrag pentru că nu-mi folosește la nimic viața publică. La ce îmi folosește? Ce vorbesc bine, este în regulă pentru că îi place lui Dumnezeu, însă poți să vorbești și ceva rău, și este în dreptul meu la cele rele și nu vrea să mai fac la cele rele.

Eu o să critic, o să judec, o să jignesc, o să supăr pe cineva, atunci dacă nu vorbesc, cu siguranță nu mai supăr pe nimeni”, a declarat Gigi Becali în cadrul emisiunii „Fluier Final” de la Radio Sport Total FM.

„Nu-l poți minți pe Dumnezeu pentru ce ai făcut”, afirmă Gigi Becali

Nu este pentru prima dată când Gigi Becali decidă să renunțe la viața publică. Dacă în septembrie 2020 se declara scârbit de tot ce apărea în presă, acum spune că motivele sunt de natură divină.

„Lucrurile bune făcute de mine trebuie mediatizate pentru a da puterea exemplului. Este adevărat că toate lucrurile eu le-am făcut din inimă cu dragoste, pentru că Dumnezeu știe, pentru că nu-l poți minți pe Dumnezeu pentru ce ai făcut.

El știe scopul cu care l-ai făcut. Mai bine câștigi, dacă le faci și nu le arăți, pentru că după Dumnezeu la judecată va spune: ‘tu vrei răsplată? Păi n-ai primit răsplată de la oameni de pe pământ?’”, a spus Gigi Becali la Radio Sport Total FM.

Gigi Becali a anunțat pe 18 iulie că renunță la FCSB, dar după 8 zile s-a răzgândit

Pe 18 iulie 2022, după ce FCSB a remizat acasă, 1-1, în prima etapă din Superligă cu nou promovata “U” Cluj-Napoca, patronul FCSB spunea că renunță la echipă. „Mâine, dacă vine cineva, aş lichida… l-aş da şi pe Olaru.

Păi nu ai văzut cu Neluţu (n.r. – Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj)? De ce să mă duc la spital? Şi eu idiot, îi dau unui jucător 15.000 salariu. Eu caut să lichidez, nu mai caut atacant. Cum să mai caut atacant?

Îl vând pe Olaru, îl dau şi pe Tănase să scap de 30.000… după jucăm şi noi la locul 6 sau 5. Nu mai am ce face, nu mai am! Sunt de 21 de ani şi am ajuns la concluzia că nu am ce face, nu am ce face cu jucători de ăştia”, spunea Gigi Becali.

După numai 8 zile, latifundiarul din Pipera se răzgândea. „E posibil să nu mă retrag, dar n-o să mai fie salarii de 30.000 sau 20.000 la un jucător. Asta nu o să mai fie. 6.000, 8.000, 5.000, 4.000”, anunța el pe 26 iulie.