După Simona Halep, și Sorana Cîrstea (38 WTA) a fost nevoită să părăsească turneul de la Australian Open în faza optimilor de finală.

Bucureșteanca a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek (9 WTA), în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 3-6. Meciul a avut o durată de două ore și 28 de minute.

La capătul partidei, jucătoarea din Polonia a izbucnit în lacrimi și a vorbit despre duelul de mare intensitate pe care l-a avut cu Sorana Cîrstea. În sferturi, Swiatek va da peste Kaia Kanepi (115 WTA) sau Aryna Sabalenka (2 WTA).

„Acest meci a necestitat atâta energie și mă bucur că voi mi-ați dat această energie, pentru a putea termina meciul bine. Cam tremuram după primul set, nivelul meu de stres a fost foarte ridicat în acest meci. Am evut emoții. Pentru mine o săptămână fără să plâng nu e o săptămână normală. Trebuie să vă obișnuiți cu asta.

Atunci când sunt agresivă, când am inițiativa, când intru în teren am un touch bun și suprafața e rapidă, mă ajută. Sorana a lovit foarte puternic și m-a împins mult în spate. Serviciul îmi dă avantaje când îmi intră mingea. Când servesc bine e de ajuns să câștig două seturi.

Sorana a pus multă presiune pe mine, returna din teren, din fața tușei de fund. A trebuit să servesc bine și să fiu gata când vine returul. Chiar dacă serveam cu 180 km/h, ea lovea la fel de tare returul. Am încercat să stau în față și să vin eu înspre ea”, a declarat Iga Swiatek, după victoria cu Sorana Cîrstea.

Welcome to the final eight, @iga_swiatek 👋

The world No.9 comes from a set down to defeat Sorana Cirstea 5-7 6-3 6-3 and advance to her first #AusOpen quarterfinal.#AO2022 pic.twitter.com/2mG6JFQVgs

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022