Iga Swiatek s-a retras de la turneul de la Miami! Poloneza era deținătoarea trofeului

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, liderul mondial, a anunțat că nu va participa la turneul de la Miami, unde era deținătoarea trofeului.

Turneul de la Miami, din catergoria WTA 1000, începe, pe tabloul feminin de simplu, fără principala favorită, poloneza Iga Swiatek. Aceasta și-a anunțat retragerea, din cauza unor probleme medicale.

O accidentare la coastă o pune în imposibilitatea de a-și apăra trofeul câștigat anul trecut, când nu a pierdut niciun set în cele 6 meciuri. mai mult poloneza nu va juca nici în meciul din cadrul Billie Jean King Cup, de săptămâna viitoare.

„Știți că în timpul turneului de la Doha, dar și ulterior, m-am luptat cu o infecție puternică. Mi s-a permis să joc, dar un exces de tuse a dus la o accidentare la coaste.

🎾 It was a very difficult decision to make but I have no doubts that health is the most important. ⤵️

