Ilie Dumitrescu, nerăbdător înaintea inaugurării stadionului Steaua: „Mi-a zis mie George Ogăraru”

CSA Steaua se pregătește pentru inaugurarea oficială a noului stadion din Ghencea, într-o partidă cu formația din Serbia, OFK Belgrad.

Marele amical se va juca miercuri, 7 iulie, de la ora 19:15. Partida este o reeditare a disputei cu care fostul Stadion Steaua a fost inaugurat în 1974 (9 aprilie). În cadrul aceluiaşi eveniment, roş-albaştrii vor aniversa şi 35 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni, iar Ilie Dumitrescu este de părere că evenimentul va fi un real succes.

Fostul internațional a declarat că abia așteaptă inaugurarea la care oficialii Stelei au anunțat că vor fi cel puțin 10.000 de fani în tribune și este convins că sunt pregătite multe surprize cu ocazia unui asemenea eveniment.

”S-au vândut foarte multe bilete, da, am auzit și eu (n.r. – că s-au cumpărat 10.200 de tichete) și mai este timp. Ar fi extraordinar să se vândă toate biletele, ar fi o satisfacție pentru generația ’86. Cei de la Steaua au pregătit și o surpriză inrteresantă, din ce mi-a zis mie George Ogăraru.

Am o emoție aparte. Am un sentiment extraordinar, abia aștept să se inaugureze arena. Am cunoscut satisfacții pe plan sportiv, acolo m-am dezvoltat de la 8 ani”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.