Ilie Năstase dă de pământ cu Patrick Mouratoglou: „La tenis nu cred că se pricepe. Stă în lojă, zici că este statuie”

Eliminarea Simonei Halep în Turul 1 la US Open l-a supărat pe Ilie Năstase, care l-a criticat dur pe antrenorul sportivei, Patrick Mouratoglou.

„Patrick Mouratoglou vrea să fie mai mare vedetă decât a fost vreodată în viața lui”

Simona Halep a anunțat, la începutul lunii aprilie, colaborarea cu Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams.

„Eu de băiatul ăsta, de antrenor, nu am am auzit ca jucător. Cred că nu a jucat nici la turnee satelit. Înțelegi?

Poate că este un antrenor bun, nu știu, dar la tenis nu cred că se pricepe, după mine, mintea mea… Am văzut că el îi critică pe Nadal, că nu știu cum nu dă, pe Federer, că nu știu ce naiba face. El ce știe să dea? Că văd că îi critică pe toți?

Nu ai văzut ce față are, cum stă acolo, în lojă, zici că este statuie. În loc să sufere alături de ea, el își pune ochelarii de soare și vrea doar să fie văzut la televizor. Nu vezi că vrea să fie mai mare vedetă decât a fost vreodată în viața lui.

De ce nu ia o jucătoare care nu este cunoscută să o ducă în top? Să vedem dacă poate. El ia doar dintre jucătoarele bune… Și eu pot să o antrenez pe Serena, nu este foarte dificil când este o sportivă foarte valoroasă. Este ușor!

Ai văzut să ia vreuna care este pe locul 100 WTA sau 200 WTA să o ducă sus? Eu nu am auzit!”, a declarat Ilie Năstase pentru playtech.ro.

Ilie Năstase o sfătuia în mai pe Simona Halep să joace doar turneele de Mare Șlem

Primul lider din istoria ATP a spus care este una dintre cauzele înfrângerii Simonei Halep în fața Dariei Snigur, aflată pe locul 124 WTA, care la US Open a jucat în calificări.

„Jucătoarea din Ucraina nu a jucat deloc rău. Eu am văzut pe fața lui Halep că era obosită și că resimte temperatura și, mai ales, umiditatea. Asta afectează tot: creierul, mușchii… Te face să fii altă persoană!

Acolo zici că plutești, așa simți. Așa am simțit și eu când am jucat la US Open. Trebuie să o întrebați și pe ea ce s-a întâmplat”, a mai spus Năstase.

La jumătatea lunii mai, Năstase îi dădea lui Halep o idee năstrușnică. „Simona nu trebuie să revină în Top 10, a fost numărul 1. Eu i-aș spune să ia turneele mai mari, să joace numai turneele de Grand Slam.

Probabil că este un regulament potrivit căruia dacă nu joci 14 turnee, nu primești puncte. Probabil de asta și joacă”, spunea Năstase acum 3 luni și jumătate.