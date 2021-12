Ilie Năstase, ultimele vești despre starea sa de sănătate! Cum se simte după externare

Fostul mare sportiv român a părăsit spitalul la finalul săptămânii trecute, după ce fusese internat ca urmare a unor probleme de sănătate!

Ilie Năstase a stat aproximativ două săptămâni la Spitalul „Matei Balș” din București, după infectarea cu coronavirus. Acum, „Nasty” a dezvăluit că se simte bine și a mărturisit care a fost marele său avantaj în lupta cu virusul. Ajuns la 75 de ani, fostul mare tenismen a transmis că a avut mare noroc datorită faptului că a fost vaccinat, altfel boala s-ar fi putut manifesta mult mai agresiv.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă!

Am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme.

Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă”, a declarat Năstase, conform Impact.ro.