Ilie Poenaru, gata de noul sezon: „Avem și noi un statut acum și trebuie să ne respectăm blazonul!”

Antrenorul Academicii Clinceni este motivat înaintea noului sezon și își dorește ca echipa sa să continue își ascensiunea din ultimii ani!

Ilfovenii au încheiat sezonul precedent pe ultimul loc din play-off-ul Ligii 1, însă nu au de gând să se oprească aici. Ilie Poenaru le-a trasat un obiectiv clar elevilor săi în acest an și vrea ca Academica să rămână între primele formații din primul eșalon. Pentru asta, Clinceni a punctat semnificativ la capitolul transferuri în această vară, iar Lucian Filip și William de Amorim sunt printre cele mai importante nume ajunge în tabăra „albaștrilor”.

„Când am jucat la Sf. Gheorghe, am pierdut. Nu îmi aduc aminte nici să fi făcut nici jocuri bune, dar este un nou campionat, un nou început, o nouă echipă, pentru că apar jucători noi în primul unsprezece și să sperăm că vom sparge acest mit și să facem un rezultat pozitiv chiar dacă întâlnim o echipă mult mai puternică, mult mai bună față de anul trecut. Sepsi a investit foarte mult de la an la an, din toate punctele de vedere. Au putere financiară foarte mare. Mergem să ne jucăm șansa.

Își doresc de la an la an să facă performanță. Au terminat pe locul patru, joacă în Conference League. Bănuiesc că obiectivul lor este să termine între primele trei. La ce investiții s-au făcut acolo, este normal să îți dorești acest lucru. Sunt condiții foarte bune la Sepsi pentru a face performanță, dar nu ne temem de aceste lucruri. Avem și noi un statut acum și trebuie să ne respectăm blazonul câștigat în acești ani.

Ne dorim să fim la fel de bine și în acest sezon, dacă nu și mai bine. Suntem în schimbări. Au plecat 10-11 jucători, dintre care 4-5 titulari. Am adus jucători cu calitate, jucători buni, care să ne ajute să formăm din nou o echipă foarte bună care să poată să facă din nou performanță.

Sunt echipe de tradiție care din punct de vedere financiar se prezintă foarte bine. Va fi un sezon greu. Toată lumea vrea să fie între primele șase și lupta va fi foarte grea. Ne bazăm pe o oarecare omogenitate. Am păstrat undeva la 70% din lotul din campionatul trecut.

În mare am conturat lotul, dar putem spune că am acoperit toate posturile deficitare în acest moment. Bineînțeles, că în cazul în care se ivește o oportunitate de a lua un jucător valoros și vom putea să îi satisfacem pretențiile financiare nu ar fi o problemă. Încă nu s-a închis perioada de transferuri, a spus Ilie Poenaru, înaintea duelului cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Sepsi Sf. Gheorghe – Academica Clinceni este programat astăzi, de la ora 18:30, în primul duel oficial al celor două formații în noul sezon.